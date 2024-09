Mercato : Il snobe le PSG et se fait détruire en direct !

Axel Cornic

Après un feuilleton interminable qui l’a vu être annoncé au Paris Saint-Germain, à Chelsea ou encore en Arabie Saoudite, Victor Osimhen connait enfin son avenir. L’attaquant a été prêté par le Napoli à Galatasaray, ce qui vient résoudre une situation extrêmement complexe, avec le Nigérian qui avait notamment été exclu de la liste pour la Serie A.

Chaque mercato a ses histoires folles, mais celle de Victor Osimhen nous a tout particulièrement tenu en haleine. Considéré comme l’un des meilleurs buteurs d’Europe il y a un, les plus grands clubs se l’arrachaient et c’est le cas du PSG, comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com. Mais à l’époque, au sein du Napoli on aurait refusé des sommes astronomiques allant jusqu’à 150M€.

Mercato - PSG : C'est bouclé pour le feuilleton de l'été ! https://t.co/QswgRRwwF0 pic.twitter.com/5z8tLXgQsw — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

Osimhen trouve enfin un club

En Italie, on assure que c’est surtout le président Aurelio De Laurentiis qui aurait fermé la porte au départ de sa star, tout ça pour lui faire signer un nouveau contrat seulement quelques mois après. Et cette prolongation était clairement un bon de sortie accordé au Nigérian, avec une clause de départ de 130M€ qui assurait au Napoli un transfert record. Mais aucun club n’a souhaité la lever et finalement Victor Osimhen s'est retrouvé lâché par tout le monde, puisque son club ne l’a même pas inscrit dans la liste pour disputer la Serie A.

« Je pense qu'Osimhen aurait dû être vendu l'année dernière »

Finalement, une solution assez surprenante a été trouvée ces dernières heures. L’attaquant de 25 ans va en effet évoluer à Galatasaray cette saison, puisque dans la nuit de lundi à mardi un prêt sec a été bouclé. Pas vraiment de quoi satisfaire de l’autre côté des Alpes, où un homme est sous le feu des critiques : Aurelio De Laurentiis. Nombreux sont ceux à juger sa gestion du dossier Osimhen littéralement catastrophique et c’est le cas de son ancien directeur sportif, parti en mai dernier. « C'était une situation très compliquée, mais je pense qu'Osimhen aurait dû être vendu l'année dernière » a déclaré Mauro Meluso, au micro de Radio Sportiva.