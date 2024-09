Mercato - PSG : Il lâche ses vérités sur ce transfert à 58M€

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Étincelant lors de l’Euros 2024 avec l’Espagne, Nico Williams a été un des animateurs du mercato estival. S’il est finalement resté à l’Athletic Bilbao, l’ailier âgé de 22 ans a notamment été annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. Lors d’un point presse organisé ce mardi, Joan Laporta s’est exprimé sur ce dossier.

« C’est toujours bien quand les grandes équipes te veulent. Mais j’ai toujours dit que je voulais rester ici. » Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, et surtout dans celui du PSG et du FC Barcelone, Nico Williams est récemment revenu sur son été agité. Un sujet également évoqué par Joan Laporta ce mardi lors d’un point presse.

« Olmo était la priorité »

Le président du FC Barcelone s’est d’abord félicité du mercato réalisé par son club : « Nous aurions pu fournir une garantie pour conclure une signature de dernière minute, ce qui avait déjà été fait, mais nous ne voulions pas mettre en danger nos actifs individuels. Le deal avec Nike ? On aurait pu tout précipiter ces derniers jours pour faire plus de recrutements mais ça n'aurait pas valu la peine. Le Barça va avoir le plus gros deal de vêtements du monde. On veut tout faire correctement. Pour enregistrer le reste, nous avons trouvé d'autres situations. Nous atteindrons la règle du 1/1. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait pendant le mercato. Olmo était la priorité et Deco nous a dit qu'il améliorerait l'effectif. »

« Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir au Barça mais leurs agents nous contactent. »

Joan Laporta a ensuite été interrogé sur Nico Williams. « Je ne parlerai pas des joueurs qui ne sont pas avec nous. Il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire, Flick l'a déjà dit, il y a beaucoup d'investissements. Il y a plusieurs incorporations avec Casado, Bernal qui a une grave blessure mais qui reviendra plus fort, on a aussi Gerard Martin, Sergi Dominguez, en plus de ceux qu'on a déjà. Marc Bernal reviendra plus fort. Frenkie de Jong devrait bientôt revenir. Deco va bientôt faire une interview à Barça One. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir au Barça mais leurs agents nous contactent et ils savent que nous sommes en train d'achever la reprise économique », a-t-il répondu.