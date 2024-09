Luis Enrique - PSG : Le Qatar tente un pari risqué !

Thomas Bourseau

Depuis le début de l’ère QSI en 2011, le PSG a souvent eu une relation compliquée avec ses entraîneurs sur la durée. A ce jour, Laurent Blanc est celui qui est resté le plus longtemps en poste, à savoir trois saisons pleines. Et alors qu’il venait de signer un nouveau bail, le Paris Saint-Germain le licenciait au printemps 2013. Thomas Tuchel avait lui aussi été prolongé avant d’être remercié un an plus tard. Et alors qu’il est question d’un potentiel renouvellement du contrat de Luis Enrique, les vieux démons feront-ils à nouveau surface à Paris ?

Le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon qatari à l’été 2011. Le projet du Qatar Sports Investments ou QSI était alors lancé. Rapidement, les nouveaux propriétaires du PSG ont pleinement imposé leur vision en se séparant à la trêve hivernale d’Antoine Kombouaré afin de nommer Carlo Ancelotti. Au bout d’un an et demi, « Don Carlo » quittait le club de la capitale après avoir notamment reçu un coup de pression de la part de ses dirigeants pendant la campagne de Ligue des champions afin de rejoindre le Real Madrid. A la Casa Blanca, Ancelotti sera l’artisan de La Décima, soit la dixième Ligue des champions de l’histoire du club merengue dans la compétition reine européenne. Par la suite, le technicien italien en gagnera deux autres, en 2022 et en 2024.

Luis Enrique, le nouvel homme fort du PSG !

Dix ans après le départ de Carlo Ancelotti à l’été 2013, le comité directeur du PSG semblait enfin avoir mis la main sur l’entraîneur adéquat avec qui bâtir un projet sportif clair et solide. Le 5 juillet 2023, le Paris Saint-Germain officialisait la nomination de Luis Enrique en tant que coach. Pour son premier exercice sur le banc de touche parisien, l’Espagnol a permis au PSG de renouer avec le dernier carré de la Ligue des champions, une première depuis 2021, et a raflé à la fois la Ligue 1 et la Coupe de France. De quoi l’inciter à prendre en considération une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain dans la capitale ? Le 22 août dernier en conférence de presse, Enrique lâchait une réponse troublante à ce sujet. « Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus, ça ne m’intéresse pas. Je me plais beaucoup ici, ça ne m’intéresse pas d’en parler plus, de faire des calculs ».

Prolongation de contrat en vue pour Luis Enrique ?

Cependant, si l’on en croit les informations communiquées par le journaliste Fabrizio Romano dimanche sur son compte X, les hauts représentants du Paris Saint-Germain prendraient sérieusement en considération le fait de rallonger le bail de Luis Enrique qui serait considéré comme étant une pièce-maîtresse du projet sportif. Et cette démarche, le PSG ne l’a pas faite souvent dans l’ère QSI.

Laurent Blanc, le premier à avoir été prolongé par le PSG… avant d’être subitement licencié

En février 2016, le PSG décidait de récompenser les deux années et demi de beau football et de résultats à la hauteur des espérances des dirigeants par une prolongation de contrat. Laurent Blanc, qui n’était arrivé qu’en alternative de l’énième choix de la direction en 2013, signait donc un nouveau contrat de deux saisons qui devait l’emmener jusqu’en juin 2018 au Paris Saint-Germain. Cependant, un choix tactique audacieux face à Manchester City en quart de finales de la Ligue des champions causait un séisme au PSG. En effet, le 3-5-2 de Blanc lui coûta finalement sa place.

Thomas Tuchel signait une prolongation en 2019… et prenait la porte un an plus tard !

Unai Emery n’a pas bénéficié de la même offre que Laurent Blanc, à savoir une prolongation de contrat. Notamment à cause de la célèbre « Remontada » du 8 mars 2017 au Camp Nou (1-6), l’entraîneur espagnol voyait Thomas Tuchel lui succéder sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Le technicien allemand débarquait à Paris ayant une belle cote grâce à son expérience au Borussia Dortmund. Malgré l’incident face à Manchester United en 1/8ème de finale de la Ligue des champions en mars 2019, le comité directeur du PSG décidait de lui signifier toute sa confiance en lui permettant de rallonger son engagement contractuel au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021. Mais une fois encore, les décideurs du club de la capitale se séparaient d’un entraîneur à qui ils ont fait signer une prolongation de contrat en décembre 2020 à la veille du réveillon de Noël.

En décidant donc de passer à l’action pour la signature d’un nouveau bail de Luis Enrique, le PSG jouerait donc avec le feu si l’on en croit son histoire récente sur le sujet..