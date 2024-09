Clash Mbappé - PSG : Une décision a été prise !

Amadou Diawara

Malgré son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé est toujours en guerre avec le PSG. En effet, le capitaine de l'équipe de France réclamerait environ 55M€ à son ancien club, qui ne lui a pas versé certains salaires et certaines primes de la saison dernière. Passés devant la commission juridique de la LFP ce matin, le clan Mbappé et le PSG auraient accepté de mettre en place une médiation.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, la star de 25 ans doit encore avoir affaire au club de la capitale, et ce, parce qu'il n'a pas reçu certains salaires et certaines primes de la saison dernière.

Mbappé réclame 55M€ au PSG

D'après les indiscrétions de RMC Sport, Kylian Mbappé a saisi la commission juridique de la LFP le 8 aout, réclamant le versement des salaires et primes non payés par le PSG, soit environ 55M€. Pour régler cette affaire, les avocats des deux parties avaient rendez-vous ce mercredi matin au siège de l'instance.

Une médiation entre le PSG et le clan Mbappé ?

Selon les informations de RMC Sport, la commission juridique de la LFP devrait rendre son avis à la mi-journée. En attendant, elle aurait convaincu la direction du PSG et le clan Mbappé de mettre en place une médiation, et ce, pour que les deux parties trouvent un accord sans aller plus loin sur le plan juridique. Affaire à suivre...