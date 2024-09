Mercato : L’enfant du pays donne rendez-vous à l’OM pour son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Originaire de Marseille, Wesley Fofana a toujours exprimé son attachement pour l’OM, un club où il aimerait bien jouer un jour. L’opportunité s’est présentée cet été, lorsque Mehdi Benatia l’a appelé. Le défenseur âgé de 23 ans a finalement décidé de rester à Chelsea, mais il n’a pas totalement fermé la porte à l’Olympique de Marseille.

« Tout le monde le sait que Marseille, c’est le club dont je rêve, c’est le club avec lequel j’ai grandi… Donc j’espère un jour jouer à l’Olympique de Marseille. » De passage à Vitrolles au mois de juin dernier, Wesley Fofana (23 ans) avait exprimé son envie de porter le maillot de l’OM un jour. L’international français (1 sélection) en a justement eu l’opportunité lors du dernier mercato estival.

« C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif »

« J’ai eu un appel qui m’a très touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. Et c’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club », a révélé Wesley Fofana, dans un entretien accordé à Free FOOT.

« J’ai encore un contrat jusqu’en 2029. On verra bien après ça »

« Et après, l’Olympique de Marseille, on verra un jour. J’ai encore un contrat jusqu’en 2029. On verra bien après ça », a ajouté Wesley Fofana, qui ne ferme pas la porte à un transfert à l’OM à l’avenir : « Je ne me suis jamais caché. C’est ma ville, c’est mon club, je suis supporter de l’Olympique de Marseille. Après, on verra bien. Si ça se trouve, dans quelques années, je serai à l’Olympique de Marseille et si ça se trouve toute ma carrière je pourrais la faire à Chelsea. Donc on verra bien. »