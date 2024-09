Mercato : Ça «n’a pas été facile» pour ce deal avec l’OM !  

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans les derniers jours du mercato estival, Samuel Gigot a quitté l’OM, où il n’entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi, pour s’engager avec la Lazio, sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Un transfert qui n’a pas été facile à boucler pour le club italien, comme l’a confié son directeur sportif, Angelo Fabiani.

Comme Jordan Veretout (31 ans) et Pau Lopez (29 ans), Samuel Gigot faisait partie des joueurs cadres dont l’OM voulait se séparer cet été. Il aura fallu attendre le dernier jour du mercato estival pour voir le défenseur âgé de 30 ans quitter son club de cœur, où il ne lui restait qu’un an de contrat. Samuel Gigot a fini par rebondir du côté de la Lazio, qu’il a rejoint sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat.

Gigot présenté en tant que nouveau joueur de la Lazio

Quelques jours après l’officialisation de son transfert, Samuel Gigot était présent en conférence de presse ce mercredi pour sa présentation. En préambule, Angelo Fabiani a pris la parole, évoquant son arrivée en provenance de l’OM. Selon le directeur sportif des Biancocelesti, s’attacher les services de Samuel Gigot n’a pas été facile et ce dernier a refusé des clubs disputant la Ligue des champions pour rejoindre la Lazio.

« Il n'a pas été facile de le faire venir à la Lazio »

« Nous cherchions un défenseur avec certaines caractéristiques et nous les avons trouvées chez Gigot. Il n'a pas été facile de le faire venir à la Lazio parce qu'il avait beaucoup d'autres demandes, puis je pense qu'il s'est renseigné auprès de son ami Guendouzi et qu'il a commencé à y réfléchir sérieusement. Il a également refusé d'autres équipes italiennes qui jouent maintenant en Ligue des champions. En tant que club, nous avons immédiatement compris que c'était un gars qui cherchait un projet et un programme où il pourrait travailler confortablement. Nous le remercions et lui souhaitons la bienvenue », a déclaré Angelo Fabiani, dans des propos relayés par LaLazioSiamoNoi.it.