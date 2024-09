Mercato : L’OM s’est craqué sur «un petit génie»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM peut dire merci à Mason Greenwood. Arrivé cet été, l'ailier anglais a déjà inscrit cinq buts en championnat et permis au club marseillais de rester au contact du PSG au classement. Ancien de la formation phocéenne, Basile Boli s'est prononcé sur le début de saison réalisé par Roberto de Zerbi, mais aussi sur les prestations de l'ancien de Manchester United.

Le mercato a été très agité à l’OM. Pendant l’été, le club marseillais a mis la main sur neuf joueurs, mais celui qui s’est le plus affiché depuis le lancement de la saison se nomme Mason Greenwood. Arrivé sous une pluie de polémique en raison de son passé et de ses démêlés avec la justice, l’ailier anglais ne se concentre que sur le terrain, et cela porte ses fruits.

OM : Riolo tire la sonnette d’alarme pour une star de De Zerbi https://t.co/j46SkdKjok pic.twitter.com/zRVXpyKpWV — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Greenwood met tout le monde d'accord sur le terrain

Depuis son arrivée, Greenwood a trouvé le chemin des filets à cinq reprises. Des jolies statistiques pour un joueur, qui tente de se relancer. Ancien de l’OM, Basile Boli s’est prononcé sur le très bon début de saison réalisé par la formation de Roberto de Zerbi et s’est arrêté sur le cas Greenwood.

« On a un petit génie sur le côté droit »

« Le début de saison de l’OM ? Je suis très content. On est bien, je suis très content du début de saison. Et puis on a un petit génie sur le côté droit. Que la flamme continue comme ça, il va nous faire du bien pendant la saison » a confié l’ancien international français sur RMC.