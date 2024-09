Mercato - OM : L’annonce inquiétante pour l’avenir de Greenwood

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Mason Greenwood a signé à l’OM, où il réalise des débuts tonitruants. Mais voilà que sur la Canebière, l’Anglais a été suivi par les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet de la part de sa compagne. Même si celles-ci ont finalement été abandonnées, Greenwood reste associé à ce scandale. De quoi lu plomber son avenir ?

Annoncé comme l’un des grands espoirs du football anglais, Mason Greenwood s’était retrouvé dans la tourmente quand il était à Manchester United. En effet, l’actuel joueur de l’OM était accusé de viol et violences conjugales par sa compagne. Les images dévoilées faisaient froid dans le dos, mais les accusations contre Greenwood ont par la suite été abandonnées.

« Ça va limiter ses options pour le futur »

Malgré l’issue de ses déboires avec la justice anglaise, Mason Greenwood reste encore et toujours associé à cette affaire et il le restera encore longtemps. Cela pourrait alors nuire le numéro 10 de l’OM pour son avenir. En effet, pour Tout le Sport, Andy Brassel, journaliste anglais, a confié : « Je pense qu’il a perdu tout espoir de retour. Cette affaire va le poursuivre. Son image sera toujours ternie et ça va limiter ses options pour le futur ».

« Avec ma compagne, on s'est reconstruit ensemble, en tant que couple »

Du côté de Mason Greenwood, cette affaire est désormais du passé. Suite à son arrivée à l’OM, alors que la polémique faisait énormément parler, l’Anglais avait confié : « Je ne souhaite entrer dans aucune polémique. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet l'année dernière. c'est maintenant derrière nous. Avec ma compagne, on s'est reconstruit ensemble, en tant que couple, nous venons de passer un an à Madrid. Nous sommes ensemble depuis que nous avons 15, 16 ans, on a aujourd'hui une magnifique petite fille qui vient de fêter son premier anniversaire. Je regarde désormais vers l'avenir et je ne suis concentré que sur l'Olympique de Marseille et sur notre nouvelle vie, ensemble, à Marseille ».