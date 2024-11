Zidane : Deux nouvelles menaces annoncées en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé depuis plusieurs années comme étant la grand favori pour reprendre le flambeau de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, Zinedine Zidane est-il vraiment assuré de récupérer le poste à l'avenir ? Jérôme Rothen, qui milite plus que jamais pour un changement de sélectionneur national, a évoqué vendredi en direct sur RMC deux autres options en plus de Zidane pour les Bleus.

Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France, c'est pour quand ? Didier Deschamps a été maintenu en place après l'Euro l'été dernier, étant donné que son contrat à la tête des Bleus court jusqu'en 2026. Mais un changement de sélectionneur semble inéluctable dans les années à venir, et Zidane fait déjà figure de grandissime favori, lui qui est libre comme l'air depuis son départ du Real Madrid en 2021. Est-il pour autant assuré de récupérer le fauteuil en équipe de France ?

Rothen ne veut plus de Deschamps

En direct dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport vendredi, Jérôme Rothen a décrypté la prestation de l'équipe de France contre Israël la veille (0-0). Et l'ex-international français n'est pas vraiment tendre envers Didier Deschamps, qu'il souhaite remplacer par un autre sélectionneur : « Quand on voit l’attitude du sélectionneur, avant, pendant le match, au niveau de la communication, il ne dégage rien (…) Là où tu peux blâmer les joueurs, c’est sur le niveau technique. Quel que soit le sélectionneur, sauf Didier Deschamps, il aurait fait mieux », indique Rothen.

Henry, Génésio... Rothen ne voit pas que Zidane

Et l'ancien ailier gauche du PSG poursuit en évoquant deux alternatives, crédibles selon lui, à l'option Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France : « Que tu mettes Bruno Genesio, Thierry Henry ou Zinedine Zidane, on a la garantie que ce sera mieux. Les gens découvriront une politique différente. Il faut absolument que ça change. Comment le président Diallo ne peut-il pas se rendre compte que l’équipe emmerde tout le monde », poursuit Rothen, qui réclame donc au plus vite le départ de Didier Deschamps. Affaire à suivre...