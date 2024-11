Mercato - PSG : Une réponse est lâchée pour ce transfert

Arnaud De Kanel

Dans une situation financière catastrophique, l'OL est contraint de vendre plusieurs joueurs pour tenter de rééquilibrer les comptes. Ce samedi midi, John Textor s'est présenté en conférence de presse afin, notamment, d'évoquer le cas Rayan Cherki. Suivi par le PSG, le phénomène français ne serait pas à vendre.

Convoqué devant la DNCG vendredi, l’organe de contrôle financier du football français, l'OL devait défendre la solidité de ses comptes. Dans la matinée, John Textor s’était montré confiant, multipliant les déclarations rassurantes. Pourtant, le verdict tombé en soirée a eu l’effet d’un coup de tonnerre. La DNCG a décidé de rétrograder l’OL en Ligue 2 à titre conservatoire, une sanction sévère qui met à nouveau le club sous le feu des projecteurs, mais pour des raisons bien éloignées des exploits sportifs.

Cherki au PSG ?

Face à cette situation catastrophique et inédite, l'OL va devoir se séparer de plusieurs éléments cet hiver. Rayan Cherki, qui possède l'une des plus grosses valeurs marchandes et qui avait failli rejoindre le PSG cet été, ne devrait cependant pas être sacrifié selon John Textor.

«Il devrait rester en janvier»

« Cherki ? On a perdu 15M€ de vente mais avec un accord à plus long terme. Il a une plus grande valeur aujourd'hui que cet été. Il devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football. On a 29 joueurs en équipe première. Idéalement il faudrait 23 ou 24 joueurs. Il y a six joueurs de trop. Certains ne sont pas partis et nous voulions recruter pour être plus forts en championnat. Pierre Sage doit décider quel joueur il met sur le terrain. On a trop de joueurs », a déclaré le propriétaire de l'OL ce samedi matin en conférence de presse. Placé dans le loft cet été, Cherki pourrait décider de se venger en claquant la porte à bas coût, les clubs intéressés étant bien au courant de la situation financière catastrophique de l'OL.