Mercato : Sans club, il déclare sa flamme à l'OM !

Thomas Bourseau

Passé par l'Olympique de Marseille entre 2015 et 2020, Bouna Sarr a oublié ses racines lyonnaises et s'est laissé adopter par la cité phocéenne. Certes, le latéral droit de 32 ans a quitté l'OM il y a quatre années de cela. Toutefois, sans club, Sarr a toujours le cœur qui bat en faveur de l'équipe marseillaise.

L'OM, c'est son « club de cœur ». Bouna Sarr a quitté l'Olympique de Marseille en octobre 2020 dans l'optique de relever un challenge colossal : tenter de s'imposer au Bayern Munich. Chez le géant bavarois, l'ex-ailier et latéral droit du club phocéen n'est jamais parvenu à ses fins et en raison de constants pépins physiques entre autres. Libre de tout contrat depuis l'été 2024, Sarr est à la recherche d'un club.

«Je ne me donne pas de limite en termes de club»

C'est en effet le discours que Bouna Sarr a tenu en interview pour La Provence. « Je ne me donne pas de limite en termes de club, parce que je connais mes capacités, et je sais surtout tout ce que j'ai mis en place pour bien revenir de ma blessure aux ligaments croisés. Aujourd'hui, je me sens à 100%. Comme une seconde jeunesse. Je peux apporter énormément à des clubs. J'ai encore plein de choses à accomplir dans le football. Je n'ai que 32 ans et encore de belles années devant moi. Physiquement, athlétiquement, du point de vue du cardio, je suis bien. On va voir ce qui se présentera ».

«L'OM ? Je suis attentif à tout ce qui s'y passe»

Un retour à l'OM qui chercherait toujours un latéral droit à offrir à Roberto De Zerbi ? Il n'en a pas été question au cours de l'entretien entre La Provence et Bouna Sarr effectué avant la gifle reçue contre l'AJ Auxerre (1-3) le 8 novembre dernier. Cependant, le principal intéressé n'a pas du tout oublié l'Olympique de Marseille, bien au contraire.

« Je suis attentif à tout ce qui s'y passe, je suis content du début de saison. Malheureusement, il y a eu cette contre-performance contre Paris. Il ne faut pas que ça efface tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils ont obtenu une belle victoire à Nantes ».