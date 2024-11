Deschamps - Zidane : Une catastrophe va frapper l'équipe de France ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est contractuellement lié à la Fédération française de football jusqu'à l'été 2026 et donc, au terme de la Coupe du monde. Cependant, un ras-le-bol public se fait de plus en plus ressentir avec une certaine volonté de voir Zinedine Zidane le remplacer sur le banc de l'équipe de France. Lionel Charbonnier a dressé un constat peu flatteur pour Zidane.

Zinedine Zidane ou Didier Deschamps ? C'est le grand débat du moment chez les observateurs. Les amoureux de l'équipe de France se déchirent concernant l'identité du coach qu'il faut pour ramener les Bleus au sommet mondial à la Coupe du monde 2026. L'éditorialiste de RMC Daniel Riolo, ainsi que l'ex-international français Jérôme Rothen qui a évolué sous les ordres de Didier Deschamps à l'AS Monaco, ont tous deux réclamés du changement chez les Bleus après douze années de Deschamps.

Riolo balance les coulisses du malaise Mbappé - Deschamps ! https://t.co/hB2w1ndGYx pic.twitter.com/ANTprlfqv6 — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Deschamps a un atout qui fait défaut à Zidane selon Charbonnier

Les deux intervenants de RMC se sont d'ailleurs projetés sur l'identité de son successeur : Zinedine Zidane. En juin 2022, en interview pour L'Equipe, « Zizou » dévoilait son rêve bleu, à savoir prendre les rênes de l'équipe de France un jour. Cependant, Lionel Charbonnier affirme que Zidane ne parviendra jamais à égaler Deschamps sur un point précis.

«DD est capable de te faire un groupe et de te faire gagner un groupe qui n'est pas exceptionnel»

Sur les ondes de RMC pour l'After Foot vendredi soir, Lionel Charbonnier qui fait partie intégrante de France 98 avec Didier Deschamps et Zinedine Zidane estime que Zidane ne pourrait pas bâtir un effectif comme Deschamps. « Deschamps arrive à fonder un groupe sur des personnalités qu'il connaît moins. C'est là qu'il est fort, qu'il est le plus fort même. Par rapport à un Zidane qui ne va te gérer que des stars, Deschamps ce n'est pas du tout le même profil d'entraîneur. DD est capable de te faire un groupe et de te faire gagner un groupe qui n'est pas exceptionnel ». Dans le cadre de la formation d'un nouvel effectif avec les retraites internationales d'Antoine Griezmann et consort, Zinedine Zidane aura donc un gros défi à relever.