Open d’Australie : Alcaraz s'avoue déjà vaincu contre Djokovic ?

Jean de Teyssière

L’année 2025 de Novak Djokovic va-t-elle débuter par une victoire lors de l’Open d’Australie ? L’année dernière, il avait été terrassé par Jannik Sinner, futur vainqueur de l’édition. Mais dans deux mois, Carlos Alcaraz voit bien le Serbe réussir son retour, lui qui n’aura pas joué en cette fin de saison.

Le 19 novembre prochain, la phase finale de la Coupe Davis va débuter. L’occasion pour les spectateurs d’assister aux derniers pas de Rafael Nadal sur un court de tennis. L’Espagne affrontera les Pays-Bas, l’Italie sera face à l’Argentine, tandis que les États-Unis affronteront l’Australie et l’Allemagne le Canada. Une phase finale qui se déroulera sans la Serbie de Novak Djokovic, qui rejouera en 2025.

Tennis : Nadal se lâche sur sa relation avec Djokovic https://t.co/4LVkc4THI8 pic.twitter.com/ZnEppyTvHn — le10sport (@le10sport) October 16, 2024

«Il va revenir et être capable de gagner»

Carlos Alcaraz, qui n’a pas réussi à se qualifier lors du Masters de Turin sera bien présent pour la Coupe Davis à partir de la semaine prochaine. En attendant, le vainqueur de Roland-Garros et Wimbledon cette saison évoque les absence de Novak Djokovic en cette fin de saison, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Il mérite de choisir les tournois qu’il va jouer. Nous l’avons déjà vu, le fait qu’il ne joue pas de match officiel pendant deux, trois ou quatre mois n’a pas d’importance, car il va revenir et être capable de gagner le tournoi, de montrer un tennis de très haut niveau. Cela dépend de son appétit. »

Il sera l’un des favoris»

« S’il va en Australie en ayant faim, il sera l’un des favoris pour gagner le tournoi, estime Carlos Alcaraz. Il sera frais, c’est certain. Il passe beaucoup de temps avec sa famille, ses enfants, sa femme. Il a le temps de beaucoup s’entraîner. » Le message est passé et Novak Djokovic aura sans doute à coeur de valider cette théorie de l’Espagnol de 21 ans.