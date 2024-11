Mercato - OM : Il révèle une discussion secrète avec Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il a intégré la direction de l'OM, Pablo Longoria est hyper actif pour renforcer l'effectif olympien. C'est d'ailleurs passé par certains mercatos durant lesquels le président marseillais a tout changé. Jérôme Rothen révèle d'ailleurs qu'il a plusieurs fois parlé avec Pablo Longoria au sujet de sa stratégie, et il semble convaincu par le projet en cours.

D'abord directeur sportif puis président, Pablo Longoria ne manque pas de montrer sa capacité à travailler de manière très active. Notamment sur le mercato. Cependant, le dirigeant espagnol a également été pointé du doigt par sa capacité à totalement chambouler les effectifs de l'OM. Mais Jérôme Rothen, qui révèle certaines discussions avec le président marseillais, estime que cette fois-ci, il a trouvé la meilleure formule en s'entourant de Medhi Benatia et Roberto De Zerbi.

«J'ai beaucoup échangé avec Pablo Longoria»

« De Zerbi va-t-il s'installer dans la durée ? Je souhaite qu'il y ait de la stabilité dans ce club, enfin. Depuis maintenant plus de trois ans que j'ai l'émission, j'ai beaucoup échangé avec Pablo Longoria. J'avais l'impression qu'il était dans le vrai et qu'à chaque fois il rétropédalait. Et cette instabilité était chronique. Là, tu as la sensation qu'il y a un vrai tournant, déjà parce qu'il s'est entouré d'hommes de terrain et Medhi (ndlr Benatia) en fait partie », estime l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.

«C'est bien que Medhi soit là»

« Et je suis content de voir qu'un grand club comme l'Olympique de Marseille intègre dans l'encadrement des anciens qui peuvent apporter. Il en manque cruellement dans les clubs français, donc c'est bien que Medhi soit là. Et puis un passionné comme Roberto De Zerbi avec tout son staff, ça peut faire que du bien à l'Olympique de Marseille. Avant le match contre Auxerre, je trouve qu'au niveau de la communication et de tout ce qu'il a pu dégager, c'était un 100% de réussite », ajoute Jérôme Rothen.