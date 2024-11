France - Israël : Il craque en live et fait son mea culpa !

Jean de Teyssière

Ce jeudi, dans un stade de France vide de tristesse, les Bleus de Didier Deschamps n’ont pas réussi à faire mieux qu’un 0-0 face à Israël. Une prestation indigne pour beaucoup d’observateurs et par les joueurs eux mêmes. Ibrahima Konaté avoue avoir été très frustré après cette rencontre mais promet de rebondir face à l’Italie.

Ce dimanche, l’équipe de France se donne rendez-vous à Milan pour y affronter l’Italie, pour le dernier match de la Ligue des Nations. En cas de victoire avec deux buts d’écart ou plus, les hommes de Didier Deschamps termineront premiers du groupe. Une réaction est attendue par les supporters, surtout après le match insipide face à Israël.

«On est capable de faire mieux»

Après la rencontre face à Israël (0-0), Didier Deschamps n’avait pas mâché ses mots sur cette rencontre, pointant du doigt un gros manque d’efficacité de la part de ses joueurs : « Non, on aurait pu faire plus face à un adversaire très regroupé qui a gagné beaucoup de temps. On a eu les occasions pour gagner ce match-là, mais on n’a pas eu l’efficacité. Notre première mi-temps a été trop tranquille. Je ne peux pas me satisfaire de ce qu’on a fait. On aurait dû gagner, on est capable de faire mieux. Il y a eu beaucoup plus d’énergie sur la seconde mi-temps, sans pour autant ouvrir le score. »

«J’avais énormément de frustration»

Ce samedi, Ibrahima Konaté était présent en conférence de presse et a lui aussi évoqué la précédente rencontre disputée ce jeudi : « Après Israël, j'étais un peu déçu. J'avais énormément de frustration. Maintenant, peut-être que j'y suis allé un peu fort. La seule chose qui nous a manqué sur ce match, c'est l'efficacité. Comment on compte réagir? On espère juste gagner ce match. Si on peut le gagner avec deux buts d'écart, ce serait mieux. »