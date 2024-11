Mercato - PSG : Ce phénomène lâche une réponse sur son avenir

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Bayern, Jamal Musiala aurait alarmé la direction du PSG. En effet, le club de la capitale ne serait pas contre l'idée de recruter le crack allemand de 21 ans l'année prochaine. Interrogé sur son avenir, Jamal Musiala a lâché toutes ses vérités.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, la star de 25 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé, Luis Campos a bouclé le transfert de Désiré Doué lors du dernier mercato estival. L'ailier gauche de 19 ans est arrivé à Paris en provenance du Stade Rennais pour une somme proche de 50M€.

Mercato - PSG : Luis Campos l’adore, le Qatar va devoir lâcher 25M€ https://t.co/Y0lWSaS2s3 pic.twitter.com/IgcBeW3TgN — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

Le PSG en pince pour Jamal Musiala

Malgré la signature de Désiré Doué, le PSG serait ouvert à l'idée de renforcer davantage son attaque. Pour ce faire, le club emmené par Luis Enrique pourrait tenter le coup Jamal Musiala, étincelant sous les couleurs du Bayern ces derniers mois. Toutefois, la direction munichoise voudrait prolonger son numéro 42, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2026.

«Nous en saurons plus pendant la trêve hivernale»

Lors d'un entretien accordé à RND, Jamal Musiala s'est livré sur son avenir. « En ce moment, je me concentre sur les matchs avec l'équipe nationale et le FC Bayern. Je sais que beaucoup de regards sont tournés vers ma situation, mais j'essaie de me mettre le moins de pression possible. Il est important pour moi de rester en forme et de faire de mon mieux jusqu'à ce que j'aie un peu de temps pour me calmer. Ensuite, je pourrai prendre le temps de réfléchir à tout ça. Je pense que nous en saurons plus pendant la trêve hivernale », a confié le crack allemand de 21 ans. Reste à savoir si le PSG a les moyens d'arracher Jamal Musiala au Bayern en 2025.