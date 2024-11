Le Real Madrid se déchire en interne à cause du mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec la grave blessure d’Eder Militao, ajoutée à celle de Dani Carvajal, le Real Madrid pourrait profiter du mercato hivernal pour s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. Ce qui serait un sujet de discorde en interne. Carlo Ancelotti et José Ángel Sánchez souhaiteraient renforcer l’effectif, alors que Florentino Pérez hésiterait encore.

Après Dani Carvajal, le Real Madrid a perdu un autre joueur jusqu’à la fin de la saison, Eder Militao. Alors que David Alaba n’a toujours pas fait son retour à la compétition, la Casa Blanca a clairement des manques dans son secteur défensif et pourrait recruter un défenseur central cet hiver.

Kylian Mbappé va mal, la révélation inquiétante de son entourage https://t.co/ULRjpeglP7 pic.twitter.com/9UoTOhP712 — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Le Real Madrid ne sait pas encore ce qu’il fera cet hiver

Ce serait en tout cas la volonté de Carlo Ancelotti et José Ángel Sánchez, comme indiqué par Relevo. Toutefois, Florentino Pérez ne serait pas sur la même longueur d’onde pour le moment. Le président du Real Madrid hésiterait et préférerait plutôt renforcer l’effectif cet été et non lors du mercato hivernal.

Laporte comme option privilégiée ?

Relevo confirme en tout cas une piste explorée par le Real Madrid : Aymeric Laporte (30 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Nassr, l’international espagnol (39 sélections) a récemment répondu à l’intérêt de la Casa Blanca, à qui il n’a clairement pas fermé la porte. Les Merengue devraient décider dans les prochaines semaines de sa stratégie dans l’optique du mercato hivernal.