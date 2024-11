Mercato : Le PSG a offert 130M€ pour ce buteur, il s'en mord les doigts !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait essayé de boucler le transfert de Victor Osimhen. En effet, le club de la capitale aurait formulé une offre d'environ 130M€ au Napoli. Alors qu'il a refusé la proposition du PSG, Aurelio De Laurentiis s'en mordrait les doigts aujourd'hui.

Lors du mercato estival 2023, le PSG a voulu renforcer la pointe de son attaque. Avant d'officialiser les transferts de Gonçalo Ramos (le 7 aout) et de Randal Kolo Muani (le 1er septembre), le club emmené par Nasser Al-Khelaïfi aurait tenté sa chance avec Victor Osimhen.

Le Napoli a refusé une offre de 130M€ du PSG

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les hautes sphères du PSG auraient dégainé une offre à hauteur de 130M€ au Napoli en juillet 2023, et ce, pour s'attacher les services de Victor Osimhen. Toutefois, Aurelio De Laurentiis aurait balayé d'un revers de la main cette offensive.

Naples regrette d'avoir recalé le PSG

D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis aurait refusé la proposition à 130M€ du PSG parce qu'il voulait encaisser un chèque d'environ 200M€ pour le transfert de Victor Osimhen lors de l'été 2023. Et aujourd'hui, le président de Naples regretterait sa décision. A en croire le média transalpin, la clause libératoire du joueur sera fixée à 81M€ en janvier et à 75M€ cet été. Pour rappel, Victor Osimhen est resté chez les Azzurri la saison dernière. Et en septembre dernier, le buteur nigérian de 25 ans a été prêté pour une durée d'une année à Galatasaray, étant en fin de contrat le 30 juin 2026 avec Naples.