Mbappé : Nouvelle mode sur le mercato, le Real Madrid va frapper fort

Amadou Diawara

Habitué à débourser des sommes folles pour s'offrir les meilleures joueurs de la planète, le Real Madrid a changé son fusil d'épaule. En effet, Florentino Pérez préfère désormais recruter des vedettes librement et gratuitement à la fin de leur contrat. Après avoir payé 0€ pour David Alaba, Antonio Rüdiger et Kylian Mbappé, le président du Real Madrid voudrait en faire de même avec Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Alerté par la situation de la star de 25 ans, le club merengue a sauté sur l'occasion pour boucler un transfert XXL à 0€. Et ce n'est pas la première fois que Florentino Pérez adopte cette stratégie avec une vedette.

Le Real a recruté Alaba, Rüdiger et Mbappé pour 0€

Lors de l'été 2022, c'est Antonio Rüdiger qui a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. En effet, l'international allemand était en fin de contrat le 30 juin de cette année-là avec Chelsea. Habitué à casser sa tirelire pour s'offrir les plus grandes vedettes de la planète, Florentino Pérez a totalement changé de stratégie sur le mercato, et ce, à partir de l'intersaison 2021. En effet, David Alaba a été le premier grand nom à signer pour 0€ au Real Madrid, étant engagé jusqu'au 30 juin avec le Bayern. Et après avoir boucler l'arrivée de Kylian Mbappé dans les mêmes conditions, la Maison-Blanche ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, le club emmené par Carlo Ancelotti voudrait s'attaquer à Jonathan Tah (Bayer), Joshua Kimmich (Bayern), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et à Alphonso Davies (Bayern) cet été, tous engagés jusqu'au 30 juin 2025.

Tah, Kimmich, Alexander-Arnold et Davies sont ciblés

Avant David Alaba, le Real Madrid a réalisé quelques coups à 0€ dans son histoire, mais ils ne concernaient pas des joueurs de renoms. En effet, Fernando Morientes (Real Saragosse, 1997), Javier Saviola (FC Barcelone), Christoph Metzelder (Borussia Dortmund), Jerzy Dudek (Liverpool, 2007), Hamit Altintop (Bayern, 2011) et Takefusa Kubo (FC Tokyo, 2019) ont signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche.