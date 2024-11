Longoria : L'échange secret sur la révolution de l'OM

Arnaud De Kanel

L'OM veut miser sur la stabilité et c'est pour cela que Roberto De Zerbi a paraphé un contrat de trois ans. Le nouveau projet décidé par Pablo Longoria porte sur ses trois années, une certaine révolution pour le club phocéen. Et vendredi, Jérôme Rothen a révélé qu'il avait beaucoup échangé avec Longoria à ce sujet.

Contraint de changer d'entraineur à de multiples reprises ces dernières années, l'OM procède à une révolution avec Roberto De Zerbi qui s'est engagé pour les trois prochaines saisons. Cela témoigne de la volonté de Pablo Longoria de gagner en stabilité afin de mener à bien le nouveau projet. Le président olympien a pris la température un peu partout, jusque dans les médias où il échange énormément avec Jérôme Rothen. Des échanges restés secrets jusque-là.

«J'ai beaucoup échangé avec Pablo Longoria»

« De Zerbi va-t-il s'installer dans la durée ? Je souhaite qu'il y ait de la stabilité dans ce club, enfin. Depuis maintenant plus de trois ans que j'ai l'émission, j'ai beaucoup échangé avec Pablo Longoria. J'avais l'impression qu'il était dans le vrai et qu'à chaque fois il rétropédalait. Et cette instabilité était chronique. Là, tu as la sensation qu'il y a un vrai tournant, déjà parce qu'il s'est entouré d'hommes de terrain et Medhi (ndlr Benatia) en fait partie. Et je suis content de voir qu'un grand club comme l'Olympique de Marseille intègre dans l'encadrement des anciens qui peuvent apporter. Il en manque cruellement dans les clubs français, donc c'est bien que Medhi soit là », a confié Jérôme Rothen dans son émission vendredi soir sur RMC, avant de poursuivre en évoquant le cas De Zerbi.

«Un 100% de réussite»

« Et puis un passionné comme Roberto De Zerbi avec tout son staff, ça peut faire que du bien à l'Olympique de Marseille. Avant le match contre Auxerre, je trouve qu'au niveau de la communication et de tout ce qu'il a pu dégager, c'était un 100% de réussite », a-t-il ajouté.