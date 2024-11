«Va te faire enc****», Deschamps s'est fait incendier au téléphone !

Thomas Bourseau

Souleymane Diawara a passé trois saisons à l'OM où il a enchaîné un second titre de champion de France après celui qu'il avait remporté avec les Girondins de Bordeaux en 2009. Cependant, avant d'être transféré, le défenseur avait insulté au téléphone en bonne et due forme Didier Deschamps sans même le savoir. Explications.

Didier Deschamps est le dernier entraîneur à avoir remporté un titre pour l'OM. Coach du club phocéen de l'été 2009 à 2012 avant de prendre les rênes de l'équipe de France, Deschamps s'est empressé de contacter Souleymane Diawara dans la foulée de sa venue à Marseille afin de le convaincre de quitter les Girondins de Bordeaux pour venir renforcer la charnière centrale de son OM.

Riolo balance les coulisses du malaise Mbappé - Deschamps ! https://t.co/hB2w1ndGYx pic.twitter.com/ANTprlfqv6 — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«Je l'insulte et je raccroche alors que c'était Didier Deschamps et j'avais pas capté»

Cependant, Didier Deschamps n'a pas du tout été pris au sérieux par le principal intéressé. A l'occasion d'un live sur la chaîne Twitch d'Ange GR, Souleymane Diawara a initialement cru à un canular d'Anthony Le Tallec en guise de vengeance. « Deschamps m'appelle, me demande si ça va. Je n'ai pas reconnu sa voix. J'avais fait le coup à Anthony Le Tallec. Il devait aller dans un club, je l'avais appelé et je me suis fait passer pour le directeur sportif et il était à fond dedans et là les insultes fusent. Deschamps m'appelle et je ne reconnais pas sa voix. Je dis : « Hey Touns (ndlr Anthony Le Tallec), va te faire enc****». Je l'insulte et je raccroche alors que c'était Didier Deschamps et j'avais pas capté ».

«Mon agent m'appelle : « espèce de fou, c'était Deschamps»

Après avoir insulté Didier Deschamps sans savoir que c'était le champion du monde 98 au bout du fil, Souleymane Diawara s'est fait réprimander par son représentant avant d'en rire avec son futur coach à l'OM car au final, le défenseur sénégalais a bel et bien rejoint l'Olympique de Marseille cette année-là. « Mon agent m'appelle : « espèce de fou, c'était Deschamps ». Et quand Deschamps m'appelle je lui dis coac je suis désolé. Il rigole, Deschamps c'est une bombe atomique. Il me dit qu'il y a pas de problème ».