De Zerbi : Une révolution réclamée à l'OM

Performant à l’extérieur, l’OM affiche un tout autre visage lorsqu’il joue au Stade Vélodrome, où les Olympiens n’ont obtenu que 5 points sur 15 possibles. Selon Rolland Courbis, cela n’est pas un « syndrome du Vélodrome », mais simplement une question d’organisation. Il estime que Roberto De Zerbi doit changer de système et ne plus jouer avec quatre défenseurs.

Troisième de Ligue 1 à trois points du deuxième, l’AS Monaco, la saison de l’OM reste tout de même frustrante. Ce sont surtout les prestations des Olympiens à domicile qui interrogent, où ils n'ont remporté que 5 points sur 15 possibles. Lors de leurs deux derniers matchs au Stade Vélodrome, contre le PSG (0-3) et Auxerre (1-3), les hommes de Roberto De Zerbi étaient déjà menés de trois buts à la mi-temps. Pour Rolland Courbis, le problème est avant tout une question d’organisation.

« Il ne peut pas continuer à jouer avec ces quatre défenseurs et dans cette organisation »

« Ce début de saison est tout de même très bizarre, avec plusieurs victoires à l’extérieur et dix points de perdus sur quinze à domicile, avec pourtant un stade magnifique qui résonne toujours autant. Je pense que De Zerbi va bien réfléchir et qu’il est suffisamment compétent pour avoir compris qu’il ne peut pas continuer à jouer avec ces quatre défenseurs et dans cette organisation », a déclaré Rolland Courbis, dans un entretien accordé à But Football Club.

« C’est simplement une question d’équipe »

L’ancien entraîneur de l’OM a réfuté l’idée d’un « syndrome Vélodrome » pour expliquer les difficultés des Marseillais à domicile, mettant l’accent sur l’organisation défensive : « Mais il n’y a aucun “syndrome du Vélodrome”. C’est simplement une question d’équipe. Si De Zerbi continue à mettre quatre défenseurs moyens contre une équipe qui joue avec plus de milieux que la sienne, c’est voué à l’échec. Il n’y a aucun syndrome. C’est juste de la logique. »