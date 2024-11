ASSE : Des tensions éclatent avec un entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur de l'ASSE durant plus deux ans, Claude Puel est, aujourd'hui, éloigné des terrains. Mais le technicien conserve un profond attachement au club stéphanois. Le coach suit toujours les performances de son équipe, emmenée par une nouvelle direction. Au cours d'un entretien, il s'est prononcé sur l'actualité de la formation et accepté de revenir sur son passage.

Durant deux ans (octobre 2019-décembre 2021), Claude Puel a dirigé l’ASSE avant d’être remercié par l’ancienne direction (Roland Romeyer-Bernard Caïazzo). Malgré cette fin de parcours, le technicien garde un souvenir ému de son passage en raison, notamment, des supporters.

Puel fait le bilan de son passage

« Mon passage s’est goupillé avec les supporters et avec les dirigeants. Tout le monde était conscient de la situation du club et était d'accord sur le projet : former les jeunes pour sauver le club et viser le maintien en fin de saison » a déclaré Puel à Peuple-Vert.

« Il y a eu quelques frictions»

Au cours de son entretien, il a reconnu quelques tensions avec sa direction. « Les supporters de Saint-Étienne sont extraordinaires. Si le club parvient à se maintenir cette année, ce sera en grande partie grâce à eux, car ils soutiennent l’équipe sans relâche. Ils font corps avec l’équipe. Vers la fin de mon mandat, il y a eu quelques frictions, mais cela ne remet pas en cause l’impact positif qu’ils ont eu et l’énergie unique qu’ils apportent au club» a lâché Puel.