Mercato - OM : Pogba a déjà donné sa réponse !

Désormais libre de tout contrat alors que la Juventus Turin a officialisé son départ vendredi soir, Paul Pogba va pouvoir choisir librement sa future destination. Il a longtemps été question de l'OM ces dernières semaines, une piste amorcée par son grand ami Patrice Evra. En attendant de savoir si cette option est vraiment crédible, Pogba avait déjà lâché une première réponse à l'OM en octobre dernier.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Paul Pogba (31 ans) n'est plus un joueur de la Juventus Turin. Le club bianconero a annoncé vendredi soir via un communiqué la résiliation du contrat de l'international français, initialement engagé jusqu'en 2026. Et alors que sa suspension pour dopage sera levée en mars prochain, Pogba va avoir la possibilité de se trouver un nouveau club sur le marché des transferts dès le mois de janvier. Mais pour aller où ?

Evra a lancé la piste Pogba à l'OM

Souvenez-vous : début octobre, sur les ondes de RMC Sport, Patrice Evra était parti en mission pour le futur de son ami Paul Pogba. L'ancien latéral gauche de l'équipe de France annonçait déjà à l'époque la résiliation de son contrat avec la Juventus et évoquait même la possibilité de le placer à l'OM : « Je ne pense pas qu’il y ait une continuité avec la Juve. Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l'OM ? Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte », indiquait Patrice Evra.

Pogba a déjà réagi

Et quelques jours plus tard, dans les colonnes de L'EQUIPE, Paul Pogba évoquait lui-même la possibilité d'une signature à l'OM en janvier : « L’OM ? Je rigole parce que c’est tonton Pat’, il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n’est pas crédible. On ne sait pas de quoi demain sera fait, pourquoi pas jouer en Ligue 1 », confiait Pogba. Sauf que désormais, le milieu de terrain tricolore n'est plus sous contrat avec la Juve, ce qui offre donc le champ libre à l'OM. Affaire à suivre...