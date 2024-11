Kylian Mbappé : Un grand projet se complique à cause du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais, au-delà d’être un joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé est également un dirigeant. En effet, cet été, après avoir rejoint la Casa Blanca, le capitaine de l’équipe de France est devenu l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, qui évolue en Ligue 2. Bien occupé dans la capitale espagnole, Mbappé regarde tout de même ce qui se passe en Normandie et s’il a prévu de venir prochainement assister à un match, des plans compliqués par le Real Madrid…

Kylian Mbappé a beau avoir quitté le PSG cet été, le joueur du Real Madrid a néanmoins gardé un lien avec le football français. Et quel lien ! En effet, âgé de 25 ans, il est devenu dirigeant du Stade Malherbe de Caen, où il est désormais l’actionnaire majoritaire. Ce sont ainsi plusieurs millions d’euros qui ont été investis pour racheter 80% des parts du club normand. En parallèle de sa carrière au Real Madrid, Mbappé suit d’ailleurs de près les matchs et résultats de Caen, où il a d’ailleurs prévu de se rendre prochainement.

« Sa grande volonté est de venir à d'Ornano voir le SM Caen »

Toutefois, la visite de Kylian Mbappé en Normandie n’est encore exactement planifié. En effet, le voyage du Français à Caen a du mal à se concrétiser, notamment à cause du Real Madrid. C’est ce qu’a expliqué à France Bleu Gérard Prêcheur, directeur technique du Stade Malherbe de Caen : « Je l'ai eu au début au téléphone et là c'est une période un peu plus délicate. Son arrivée à Madrid n'est pas si simple que ça. Cela fait quelque temps que je ne l'ai pas eu en direct mais c'est prévu que l'on reprenne contact dans les prochains jours. Sa grande volonté est de venir à d'Ornano voir le SM Caen ».

« Sa venue à Caen n'est pas si simple que ça, à l'égard des dirigeants du Réal Madrid »

« Je sais qu'aujourd'hui sa venue à Caen n'est pas si simple que ça, à l'égard des dirigeants du Réal Madrid. En tout cas c'est sa volonté. Sachez qu'il regarde tous les matchs des pros, ça c'est sûr. On a même pu en discuter à la reprise mais je suis convaincu que dès qu'il aura l'opportunité, il viendra », a-t-il ensuite confié à propos de la visite de Kylian Mbappé à Caen.