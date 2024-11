Mbappé : La photo avec une star du PSG qui fait enrager !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une deuxième fois de suite, Kylian Mbappé n’est pas présent au rassemblement de l’équipe de France. Laissé de côté par Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid a profité de quelques jours de repos pour revenir à Paris, où il a notamment joué au padel avec deux de ses anciens coéquipiers au PSG, Arnau Tenas et Achraf Hakimi.

Mbappé : Hanouna révèle un nouveau clash au PSG ! https://t.co/bnESGS9wV3 pic.twitter.com/ZpKWlHCwh7 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

La chicha qui énerve les supporters du Real Madrid

Kylian Mbappé a posté des photos de cette escapade sur Instagram, et l’une d’elles n’a pas été très appréciée par les supporters du Real Madrid. Comme le rapporte AS, plusieurs fans de la Casa Blanca étaient énervés de voir une chicha en arrière-plan d’un cliché sur lequel on voit le Français aux côtés d’Achraf Hakimi.

« Ce type se moque de tout le madridismo »

El Desmarque met en avant une publication sur X qui dépasse les 800 000 vues avec le message suivant : « Mbappé qui passe ses jours de repos à fumer, c'est ce qui me manquait. Ce type se moque de tout le madridismo, encore une fois. »