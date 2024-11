PSG : Mbappé reçoit un hommage inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien partenaire de Kylian Mbappé la saison passée au sein du PSG, Manuel Ugarte semble garder un excellent souvenir de son passage d'un an au Parc des Princes. Et le milieu de terrain uruguayen, transféré à Manchester United durant le mercato estival, fait notamment l'éloge de l'ancienne star parisienne, partie au Real Madrid.

Une petite saison au PSG... et puis s'en va ! Manuel Ugarte (23 ans) a quitté le Parc des Princes l'été dernier pour prendre la direction de Manchester United (50M€) après seulement un an passé dans la capitale, mais le milieu de terrain uruguayen semble malgré tout conserver d'excellents souvenirs de cette expérience. Dans un entretien accordé à Inside United, le magazine officiel de son nouveau club mancunien, Ugarte évoque son transfert ainsi que son expérience au PSG lors de cette saison 2023-2024.

« Le PSG est un grand club »

« Au début, j'étais détendu, puis, au fil des jours, je voulais absolument que le transfert se fasse et que je rejoigne le club. Maintenant, je suis là ! C'est incroyable (...) Le PSG est un grand club, connu dans le monde entier pour ses stars. J'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup appris », confie Manuel Ugarte, qui ne semble donc avoir aucune rancune envers le PSG malgré son changement radical de statut en seconde partie de saison, lui qui n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Et la nouvelle recrue de Manchester United a également tenu à rendre hommage à Kylian Mbappé, lui aussi parti du PSG l'été dernier.

« Il a été formidable. Très humble »

« On s'entraîne avec les meilleurs. Marquer Kylian Mbappé vous aide beaucoup. Il a été formidable. Très humble. Je suis reconnaissant de cette expérience à Paris, qui m'a donné le goût des trophées. Paris est une équipe qui gagne. C'était aussi la mentalité au Sporting et évidemment à Manchester Unted. Les fans et le club exigent des trophées, et c'est très bien », poursuit Manuel Ugarte. Nul ne doute que Mbappé, actuellement en difficulté au Real Madrid, appréciera cet hommage de son ancien partenaire du PSG...