Mbappé - Neymar : Le PSG a perdu des génies, il n'en revient pas

Thomas Bourseau

En l'espace d'un an, le PSG a témoigné des départs de Neymar (Al-Hilal) et de Kylian Mbappé (Real Madrid). Deux grosses pertes pour le club de la capitale si l'on traduit les propos de Moise Kean. Ex-coéquipier du Brésilien et du Français au Paris Saint-Germain, Kean n'a pas dissimulé son admiration envers leur génie créatif.

Pendant six saisons, à savoir entre 2017 et 2023, Neymar (32 ans) et Kylian Mbappé (25 ans) ont joué ensemble au PSG. Le Français et le Brésilien ont pu combiner et impressionner leur monde tant à l'entraînement que pendant les matchs. Moise Kean (24 ans) a eu l'opportunité, le temps d'une saison de prêt en 2020/2021 de côtoyer les deux anciens attaquants du PSG.

«Même si vous ne voulez pas apprendre, rien qu'en les regardant, vous apprenez»

Pour The Athletic, l'actuel avant-centre de la Fiorentina a chanté les louanges de Kylian Mbappé et de Neymar. « On ne peut qu'apprendre en côtoyant des champions comme Mbappé et Neymar. Même si vous ne voulez pas apprendre, rien qu'en les regardant, vous apprenez. Même si on se dit qu'il n'y a rien à tirer d'eux, on les regarde et on voit des choses qui ne sont pas évidentes ».

«J'ai eu la chance de jouer avec eux»

Moise Kean a d'ailleurs reconnu la chance qu'il a eu de pouvoir apprendre aux côtés des deux joueurs qui l'ont poussé à se débrider. « Vous les observez et vous voyez des choses qui ne sont pas normales et vous vous dites : « Je veux essayer ça ». J'ai eu la chance de jouer avec eux et ils m'ont beaucoup appris, en particulier Mbappé et Ney ».