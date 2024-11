Mercato : Incroyable, le PSG l'a sauvé de la galère !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a relancé Moise Kean en prêt en 2020/2021. Alors qu'il sortait d'une saison délicate à Everton à ses 19 ans, l'attaquant italien s'est retrouvé du côté du PSG où il a pu côtoyer une équipe de haut niveau tant professionnellement qu'humainement parlant.

Moise Kean (24 ans) se trouve déjà dans la huitième saison de sa carrière professionnelle entamée à l'âge de 16 ans. Rien que ça. Lancé par la Juventus qui n'est autre que son club formateur, l'international italien revit actuellement à la Fiorentina avec ses 8 réalisations qui font de lui le deuxième meilleur buteur de Serie A derrière Mateo Retegui. Mais avant de renaître, Kean a vécu une expérience compliquée à Liverpool lorsqu'il a signé à Everton à seulement 19 ans.

«L'opportunité d'aller au PSG (en prêt) s'est présentée, j'y suis allé et j'ai tiré tout ce que je pouvais de moi-même»

Après une saison lors de laquelle il n'a pas bénéficié d'une place de titulaire indiscutable chez les Toffees, Moise Kean a témoigné d'un accord de prêt d'une saison sans option d'achat entre Everton et le PSG à l'été 2020. L'espace de cet exercice, l'attaquant italien s'est éclaté et a engrangé toute l'expérience qu'il pouvait prendre à Paris.

« Mais l'Angleterre m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. J'ai beaucoup mûri. Quand je suis arrivé, je n'ai pas beaucoup joué. Je me disais : « Comment se fait-il que je ne sois pas dans cette équipe, à Everton ? Mentalement, cela m'a fait évoluer. Je ne jouais pas et c'est dans les moments sombres que j'ai su que je devais serrer les dents et m'entraîner encore plus. Puis l'opportunité d'aller au PSG (en prêt) s'est présentée, j'y suis allé et j'ai tiré tout ce que je pouvais de moi-même. Je ne jouais pas à Everton et je savais que je devais donner le triple. C'est comme ça que ça s'est passé ».

«Ils savaient que ça ne s'était pas bien passé pour moi à Everton et ils m'ont aidé»

Moise Kean s'est longuement confié à The Athletic pendant cette trêve internationale. L'occasion pour lui de souligner à quel point le groupe de joueurs présents au PSG à cette époque l'a marqué et lui a permis de se retrouver footballistiquement parlant.

« Neymar et Mbappé ? Il n'y avait pas qu'eux d'ailleurs. Il y en avait d'autres comme Leandro Paredes, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Ils savaient que ça ne s'était pas bien passé pour moi à Everton et ils m'ont aidé. Je vous jure que c'était des gens formidables, des gens de cœur. J'ai senti l'amour autour de moi et j'ai réussi grâce à cela. Le simple fait de me montrer 80 % de ce qu'ils faisaient tous les jours m'a donné envie de bien faire. Quand vous avez des gens autour de vous qui se soucient de vous et qui croient en vous, cela signifie beaucoup ». Le PSG de Thomas Tuchel et de Mauricio Pochettino a donc marqué Moise Kean qui empile à présent les buts à la Fiorentina.