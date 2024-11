Mercato : Annoncé au PSG, il révèle avoir recalé le Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un temps annoncé sur sa piste, le PSG n’a finalement pas fait d’offre afin de s’attacher les services de Dean Huijsen. Ce dernier a quitté la Juventus pour rejoindre Bournemouth, mais avant de s’engager avec la Vieille Dame, il aurait pu prendre la direction du Real Madrid, comme il l’a lui-même révélé.

À la recherche d’un défenseur l’été dernier, le PSG a recruté Willian Pacho, mais s’est également intéressé à Dean Huijsen, pour qui il n’a finalement pas fait d’offre. Le joueur âgé de 20 ans a fait le choix de quitter la Juventus pour Bournemouth, avec qui il a signé un contrat jusqu'en juin 2030.

« J’ai refusé le Real et le Barça »

Mais avant la Juventus, Dean Huijsen aurait pu la prendre la direction de la Liga, où le Real Madrid et le FC Barcelone étaient intéressés. « Ouais, j’ai refusé le Real et le Barça. Je pense que j’ai pris la décision la plus difficile », a-t-il confié dans un entretien accordé à AS.

« J’ai décidé d’aller à la Juve »

« Mais l’Italie est très réputée pour avoir de bonnes défenses et j’y ai beaucoup appris », a ajouté Dean Huijsen. « Jordi Cruyff est évidemment un très grand nom du football. Mais je suis très froid à propos de ces choses. J’ai réfléchi à l’endroit où je pourrais être meilleur et j’ai décidé d’aller à la Juve. »