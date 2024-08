Mercato : C'est confirmé, le PSG a abandonné un transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la piste de Dean Huijsen semblait plutôt partir vers une issue positive pour le PSG, le jeune défenseur de 19 ans ne va pas prendre la direction de la capitale. Il figurait dans les plans du club ces dernières semaines et a finalement décidé de rejoindre Bournemouth. Son profil était très surveillé et semblait attirer l'œil de nombreux clubs européens. Le PSG n'a pas cherché plus loin.

Dean Huijsen a débuté le football en Espagne et a commencé à marquer les esprits dans les jeunes catégories avant de rejoindre la Juventus de Turin en 2021. Après avoir fait ses débuts professionnels et son passage à l'AS Roma, le défenseur central connaît désormais son prochain club. Le PSG aurait fini par lâcher l'affaire dans ce dossier pour laisser le club de Bournemouth en Premier League recruter le joueur.

Huijsen a signé à Bournemouth

Après avoir légèrement agité le mercato estival ces dernières semaines, Dean Huijsen a signé avec Bournemouth mardi. Le jeune défenseur central de 19 ans a trouvé un accord jusqu'en juin 2030 et le transfert atteindrait les 18M€. En prêt à l'AS Roma ces derniers mois, il a fait 13 apparitions en Serie A pour 2 buts.

Le PSG plus intéressé

Cité comme l'une des pistes favorites du PSG depuis quelques semaines, le club aurait finalement abandonné cette idée depuis un moment déjà. Le journaliste du Parisien Marc Mechenoua confirme un certain intérêt qui ne s'est pas soldé par une offre. La piste aurait été abandonnée dès le début du mois de juillet.