Mbappé va imiter Zidane, du lourd se prépare ?

Champion du monde 1998, Bixente Lizarazu a noté des similitudes entre l'équipe de France 1996, battue par la République Tchèque en demi-finale de l'Euro, et celle de Didier Deschamps. Selon le consultant de TF1, Bradley Barcola et Kylian Mbappé pourraient épouser les destins de légendes comme Thierry Henry ou Zinédine Zidane.

L’équipe de France a enregistré plusieurs forfaits durant ce rassemblement de novembre, le dernier de l’année. Mais l’un d’eux fait plus parler que les autres. Déjà absent en octobre, Kylian Mbappé est resté à Madrid. Si l’on en croit Didier Deschamps, la décision de se passer de ses services a été prise par le staff des Bleus. Pour Bixente Lizarazu, cette période de repos pourrait permettre à Mbappé de se refaire une santé.

Mbappé va s'inspirer de Zidane ?

« On a l'impression qu'il stagne, voire qu'il régresse. Mais, à tout moment, il peut reprendre son ascension et redevenir le joueur exceptionnel de cette équipe comme Zizou était le nôtre. On a le droit de l'espérer. Il n'a que 25 ans. À son âge, avoir ce type de problème, c'est troublant, mais c'est un fait » a confié le champion du monde 1998 dans les colonnes de L’Equipe.

« Il faut qu'il retrouve du plaisir à être footballeur »

Ainsi, Mbappé pourrait retrouver une fraîcheur nécessaire pour mener l’équipe de France vers le Mondial 2026. Et pourquoi pas s’offrir un destin à la Zizou en permettant à la sélection de ramener une troisième étoile. « Bradley Barcola pourrait enfin être ce jeune talent à l'image de Thierry Henry en 1998. Et donc, Mbappé serait notre Zizou, non par rapport au poste, bien entendu, mais au regard de la capacité à changer l'histoire d'un match et d'une compétition. Il va falloir cependant qu'il reprenne le bon chemin de sa carrière, que le brassard ne devienne pas une contrainte et, surtout, qu'il retrouve du plaisir à être footballeur » a lâché Lizarazu.