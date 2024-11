«Minable», Pierre Ménès se lâche après France-Israël !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour ce dernier rassemblement de l'année 2024, l'Equipe de France n'a pas brillé par son talent face à Israël jeudi. Au Stade de France, les Bleus n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul (0-0) face à une équipe qui n'avait pas marqué le moindre point avant la rencontre. Pierre Ménès n'a pas pu s'empêcher de livrer ses impressions sur ce match plus qu'inquiétant.

Malgré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, l'Equipe de France n'a pas affiché le meilleur des visages jeudi soir et pour Didier Deschamps, le temps passe et peu de choses changent. Le désamour des supporters pour les Bleus s'accentue et forcément de nombreux observateurs sont durs avec les prestations proposées.

Équipe de France - Mbappé : On en sait un peu plus sur les raisons de son absence https://t.co/76crhEOKNC pic.twitter.com/2gXJMk6f35 — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

« On a vu une prestation indigne »

Très remonté après le match nul de la France, Pierre Ménès n'a pas fait dans le détail dans son analyse. « On a vu une prestation indigne d’une équipe demi-finaliste du dernier Euro. Ce n’est pas possible de se créer aussi peu d’occasions (…) C’est un match qui va faire du mal à l’équipe de France, qui montre des lacunes terribles (…) Ce n’est pas possible, malgré toutes les restrictions qu’on peut avoir sur ce match et tout ce qui s’est passé autour, ce n’est pas possible de faire une prestation aussi minable (…) Ce match était une purge, insupportable à regarder. Vraiment une soirée minable, gâchée » partage-t-il sur son blog.

Un jeu flamboyant à retrouver

Depuis quelques mois, le constat est souvent le même avec l'Equipe de France : beaucoup ont du mal à trouver du plaisir à regarder ce qui se passe sur le terrain. « J’espère que ce match ne laissera pas des traces dans le jeu de l’équipe de France, qui est totalement inexistant. C’est terrible » poursuit Pierre Ménès. Pour espérer récupérer la première place de leur groupe, les Bleus devront battre l'Italie dimanche avec au moins deux buts d'écart.