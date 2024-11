Mercato : Cette signature automatique qui va faire jubiler le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG connaît un manque cruel de réalisme face au but, la solution pourrait venir du transfert d'un numéro 9. En effet, le club de la capitale suit notamment Viktor Gyökeres, qui flambe avec le Sporting CP depuis le début de la saison. Le FC Barcelone pourrait ainsi également tenter d'en profiter. Mais une clause dans le contrat de Robert Lewandowski pourrait tout faire basculer.

Le marché des numéros 9 devrait encore être très agité dans les prochaines semaines. Et un nom affole d'ailleurs le mercato : Viktor Gyökeres. Impressionnant depuis le début de la saison, le buteur du Sporting CP se distingue aussi bien en Championnat qu'en Ligue des champions, ce qui ne laisse aucun grand club insensible pour son transfert. En manque de réussite dans le dernier geste, le PSG pourrait notamment se lancer dans la course à sa signature.

Gyökeres est très convoité

Cependant, la concurrence s'annonce évident très importante dans ce dossier puisque plusieurs clubs de Premier League, ainsi que le FC Barcelone seraient intéressés par le profil de Viktor Gyökeres dont le transfert pourrait avoisiner les 70M€ l'été prochain. Et bien évidemment, un serial buteur à ce prix-là, c'est une occasion à ne pas manquer. Mais le Barça hésite encore.

La prolongation de Lewandowski va tout changer

Et pour cause, le FC Barcelone possède déjà un attaquant de renom en la personne de Robert Lewandowski qui a déjà inscrit la bagatelle de 19 buts en 17 rencontres. Rien que ça ! Par conséquent, du haut de ses 36 ans, le Polonais prouve qu'il est loin d'être cramé, mais le Barça anticipe sa succession avec la piste Viktor Gyökeres d'autant plus que le contrat de l'ancien du Bayern s'achève en juin prochain. A moins que... Selon les informations de SPORT, une clause dans le contrat de Lewandowski stipule que s'il dispute au moins 45 minutes de 55% des rencontres du Barça, son bail sera automatiquement prolongé d'une saison, soit jusqu'en 2026. Et sauf grave blessure, cette sera activée puisque le Polonais est titulaire indiscutable sous les ordres d'Hansi Flick. Par conséquent, le Barça n'aura pas besoin de recruter d'avant-centre l'été prochain et pourrait laisser la voie libre au PSG pour Viktor Gyökeres.