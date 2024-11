Mercato : Le PSG a raté le nouveau Zinédine Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 17 ans, Lamine Yamal a marché sur les pas de Kylian Mbappé ou encore de Jude Bellingham en remportant le trophée Raymond Kopa, censé récompenser le meilleur jeune de l'année. Le joueur du FC Barcelone s'affirme comme l'un des grands talents du football mondial. Des qualités repérées aussi par le PSG, qui a tenté de le récupérer lors du dernier mercato.

A en croire la presse espagnole, le PSG envisageait de lâcher près de 200M€ pour s’offrir Lamine Yamal cet été. Mais cette somme n’aurait jamais été suffisante pour recruter le jeune prodige du football espagnol, dont le logo du FC Barcelone est ancré dans son cœur. C’est sous le maillot de son club formateur que Yamal a remporté le trophée Raymond Kopa de meilleur jeune.

Le père de Yamal a les yeux qui brillent

Au cours d’un entretien accordé à France Football, son père a décelé, très vite, quelque chose de spécial chez son fils. « J'ai rapidement compris que c'était une étoile, que ce n'était pas un être humain comme les autres. Dès son plus jeune âge, il y avait un ballon dans sa poussette. Il a appris à taper dans le ballon en même temps qu'à marcher. Ensuite, il s'amusait à dribbler nos deux chiens, à confisquer la balle pour ne pas se la faire piquer. C'est notamment grâce à cela que tout lui a semblé facile lorsqu'il a commencé à jouer en club vers 3 ans et demi puis quand il a rejoint le Barça à 6 ans » a confié Mounir Nasraoui.

Un destin à la Zidane ?

Depuis, le jeune d’Espluges de Llobregat a bien grandi. Et son père n’hésite plus à le comparer aux plus grands comme un certain Zinédine Zidane. « J'ai toujours eu foi en lui, je répétais sans cesse à mes amis qu'il allait devenir le meilleur joueur du monde, que c'était un diamant pur. Il doit rester le même, sur le terrain comme en dehors, et prendre du plaisir. Aujourd'hui, c'est un homme. Je lui ai dit ça l'autre jour et je n'ai pu retenir mes larmes. Je n'ai pas été surpris qu'il soit nommé au Ballon d'Or, vous n'avez vu que 20 % de ce qu'il est capable de faire. Pour moi, c'est un numéro 10, pas un ailier. Il a l'habileté et la mentalité pour évoluer dans l'axe, derrière l'attaquant, à l'instar d'un Zinédine Zidane. Vous verrez. Je me frotte les mains en pensant aux Ballons d'Or qu'il va gagner... » a-t-il déclaré.