Incroyable, l’OM s’excuse auprès de Cristiano Ronaldo

Joueur de l’OM de 2009 à 2014, Souleymane Diawara a notamment joué la Ligue des Champions avec le club phocéen. On se souvient notamment d’une rencontre face au Real Madrid en 2009. A l’occasion de celle-ci, Cristiano Ronaldo avait traumatisé le Sénégalais, qui a été expulsé et a blessé le Portugais par la même occasion. Suite à quoi Diawara et l’OM se sont excusés.

En 2009, face au Real Madrid en Ligue des Champions, l’OM s’était incliné (3-0). Souleymane Diawara avait d'ailleurs vécu un calvaire face à Cristiano Ronaldo. Ne pouvant rien faire contre le Portugais, il a fini par être expulsé suite à un tacle sur CR7, qui a été blessé. Diawara est d’ailleurs revenu sur ce moment pour Ange GR.

« C’est de la triche d’avoir un joueur comme ça »

« Tu n’as pas de solutions pour l’arrêter. On peut dire ce qu’on veut, c’est un monstre. Tu ne peux pas l’arrêter. Il n’a pas le droit de jouer au football, c’est de la triche d’avoir un joueur comme ça. Il m’a choqué ? De fou. Je n’y arrivais pas. Je n’avais pas solutions, je n’avais rien contre ce mec là. Il m’a fatigué du début à la fin », a raconté Souleymane Diawara à propos de Cristiano Ronaldo.

« Après, on avait envoyé un mail d’excuse avec l’OM »

L’ex-joueur de l’OM a poursuivi : « En plus je le blesse ? Oui, c’est vrai que je suis arrivé fort. Je n’avais pas l’intention de le blesser. Faire mal, mais pas blesser. Malheureusement, il a été blessé 2-3 mois. Après, on avait envoyé un mail d’excuse avec l’OM. Le Real avait répondu ».