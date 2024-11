PSG : «Je me sentais intouchable», la punchline de Dembélé à Barcelone !

Thomas Bourseau

Que ce soit au PSG ou en équipe de France, Ousmane Dembélé s'est imposé ces derniers mois. Et pourtant, le principal intéressé estime qu'il avait rendu la meilleure copie de sa carrière lorsqu'il évoluait au FC Barcelone. Aux côtés de Jules Koundé, l'attaquant du Paris Saint-Germain était «injouable».

Ousmane Dembélé a réussi à signer deux grosses performances avec le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone la saison dernière avec un but marqué à l'aller puis au retour. Cependant, à ses yeux, ce ne fut pas les meilleurs moments de sa carrière sur un terrain de foot. Pour cela, il faut remonter à son passage au Barça (2017-2023).

«Ce match-là je me sentais intouchable, injouable»

Entouré d'Aurélien Tchouaméni, de Jules Koundé et de Thomas N'Gijol pour The Bridge, Ousmane Dembélé a révélé le meilleur match de sa carrière. Ce fut un quart de finale de Coupe du roi en janvier 2023 (1-0). « Je me rappelle d'un match quand on était à Barcelone, c'était la Real Sociedad. Quart de finale, tu te rappelles ? (ndlr il s'adresse à Jules Koundé) Tu me fais la passe et après je vais marquer. Ce match-là je me sentais intouchable, injouable. Contrôle, je passais tout le temps. Je le sens avant ou pendant le match ? Sur le terrain, première action ».

«Au bout de 25 minutes, je remets au latéral, vas-y change de côté, je touche pas le ballon aujourd'hui»

Cependant, Ousmane Dembélé n'a pas toujours vu juste sur ses premiers ressentis sur les terrains. Aurélien Tchouaméni a fait part d'une expérience au fil de sa carrière où il sentait qu'il allait faire le match de sa vie, sans succès au final après l'échauffement. Ousmane Dembélé a repris la parole pendant ce quatrième épisode de The Bridge. « Ca m'est arrivé, changement d'aile, le pied gauche, le pied droit. Ca sent bon ce soir. Au bout de 25 minutes, je remets au latéral, vas-y change de côté, je touche pas le ballon aujourd'hui ».