Cyclisme : Soudal-Quickstep fait front derrière Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Bien loin des tensions de l’an dernier, l’équipe Soudal-Quickstep fait front unie derrière Julian Alaphilippe pour la campagne printanière, rassurée et persuadée que le double champion du monde est en passe de retrouver son meilleur niveau, celui lui permettant d’être à la lutte avec Van Aert et Van der Poel dans les Grandes Classiques.

Après le Tour Down Under, qui marquait sa reprise précoce à la compétition afin d’arriver tôt en forme et de maximiser ses chances de retrouver son top niveau, Julian Alaphilippe a rassuré. Ses deux prestations lors des deux étapes exigeantes ont apporté la preuve qu’il était dans le match. Et si le Français n’a pas gagné, il aurait pu le faire lors de l’arrivée à Willunga Hill s’il avait patienté 200 mètres de plus avant d’attaquer.

Cyclisme : Retraite pour Alaphilippe ? Marion Rousse rassure https://t.co/PRI7kv7m6u pic.twitter.com/NWfgY49oFy — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

« Alaphilippe jouera à nouveau avec Van Aert et Van der Poel dans les classiques »

Au sein de la Soudal-Quickstep, on est désormais convaincu que le Français est en mesure de retrouver le niveau qui était le sien il y a trois ans et qu’il va pouvoir de nouveau lutter pour la victoire dans une grande classique. Interrogé par le média Het Nieuwsblad , le directeur sportif de la Soudal-Quickstep, Geert De Bondt, qui était présent sur l’épreuve, a notamment affirmé : « Nous voulons qu'il participe à nouveau aux finals des courses au lieu de se lancer dans des attaques désespérées. Qu’il réapprenne à concourir pour la victoire. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Moins il y a de résultats, moins il y a de confiance. Le Tour Down Under a été un très bon test. Je sais par expérience qu’une fois qu’on a pris un bon départ, le reste devient plus facile. Les doutes ont disparu. Je suis convaincu qu'un bon Alaphilippe jouera à nouveau avec Van der Poel et Van Aert dans les classiques ».

Lefévère lui aussi au soutien !