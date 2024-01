Cyclisme : Marion Rousse confirme le grand objectif d’Alaphilippe…

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé au Journal du Dimanche, Marion Rousse, directrice du Tour féminin et compagne de Julian Alaphilippe, a glissé entre les lignes la raison principale pour laquelle le champion français ne disputera pas le prochain Tour de France. Décryptage.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse que Julian Alaphilippe serait probablement forfait pour le Tour de France, tant du fait du projet de la Soudal-Quickstep, 100% tourné vers l’ambition de Remco Evenepoel en direction du maillot jaune et qui ne lui laisse aucune marge de manœuvre, que de la présence de l’épreuve sur route des Jeux Olympiques deux semaines seulement après l’arrivée de la Grande Boucle.

Un parcours taillé pour lui aux JO…

Le10sport.com analyse en effet que la médaille d’or Olympique constitue assurément l’un des grands objectifs du double champion du monde, survolté à l’idée de disputer la gagne dans les rues de Paris, d’autant que le parcours très vallonné, y compris dans les derniers tours dans les rues de la capitale, cadre parfaitement avec ses qualités de puncheur endurant.

« Il y a un gros événement à prendre en compte cette année… »