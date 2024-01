Cyclisme : Alaphilippe prêt à tout plaquer et prendre sa retraite ?

Thibault Morlain

Alors que des questions s’étaient posées sur l’avenir de Julian Alaphilippe pour 2024, le Français est reparti avec la formation Soudal-Quick Step. Mais l’incertitude plane encore et toujours sur le futur du compagnon de Marion Rousse. En effet, Alaphilippe est dans sa dernière année de contrat et on se demande déjà ce qu’il fera en 2025. Et s’il prenait tout simplement sa retraite.

Après deux dernières années compliquées, Julian Alaphilippe est très attendu pour 2024. Marion Rousse, sa compagne, l’a d’ailleurs confirmé, cette saison est importante : « C'est aussi une année importante pour lui parce que c'est sa dernière année de contrat ». Aujourd’hui chez la Soudal-Quick Step, Alaphilippe arrive donc peut-être à un tournant de sa carrière. En 2025, le double champion du monde pourrait changer de formation, lui qui ne manque d’ailleurs pas de prétendants, notamment en France. Mais encore faut-il que Julian Alaphilippe souhaite poursuivre sa carrière au-delà de cette année, ce qui pourrait ne pas forcément être le cas…

« Je prends chaque saison de ma carrière comme si c'était la dernière »

A 31 ans, Julian Alaphilippe est bien évidemment plus proche de la fin que du début de sa carrière. De plus, avec sa terrible chute survenue en 2022, le Français a du mal à retrouver son meilleur niveau. Et si la solution n’était alors pas de tout arrêter au terme de cette saison ? Cela pourrait être une possibilité si l’on en croit les derniers propos d’Alaphilippe. En effet, rapporté par Cycling News , il a fait une sortie remarquée sur son avenir : « Je prends chaque saison de ma carrière comme si c'était la dernière ».

« Je ne sais pas où je serai l'année prochaine, si je continue… »