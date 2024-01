Tour de France : Alaphilippe snobé, Marion Rousse sort du silence

Thibault Morlain

Si Julian Alaphilippe en a connu des jours glorieux sur le Tour de France, l'édition 2024 se fera sans le double champion du monde. En effet, la Soudal-Quick Step a décidé de partir avec Remco Evenepoel sur la Grande Boucle et pour éviter qu'Alaphilippe joue le coéquipier de luxe, le choix a été fait d'aligner plutôt le Français au départ du Tour d'Italie. De quoi faire réagir sa compagne, Marion Rousse.

Alors que le Tour de France 2024 s'élancera le 29 juin prochain, les différentes formations annoncent déjà avec quelle équipe elles se présenteront. Pour la Soudal-Quick Step, on a décidé de lancer Remco Evenepoel, le prodige belge. Et cela n'est pas conséquence pour Julian Alaphilippe. En effet, avec Evenepoel dans le rôle de leader, Patrick Lefevere a fait le choix de se passer du double champion du monde. Ainsi, à défaut de participer au Tour de France, Alaphilippe sera au départ du Tour d'Italie.

Cyclisme : Alaphilippe lâche enfin une annonce sur son avenir https://t.co/SiJ44OPQ94 pic.twitter.com/04vwlfB1T7 — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

« Cette épreuve correspond à son profil de chasseur d'étapes »

Pour la première fois de sa carrière, Julian Alaphilippe devrait donc prendre le départ du Tour d'Italie. Le 4 mai prochain, il sera alors à Venaria Reale. Interrogée par le Journal du Dimanche , Marion Rousse a réagi à cela et cetta absence au Tour de France, confiant : « Julian Alaphilippe au Giro ? C'était une volonté de sa part d'essayer le Giro parce que ça fait plus de dix ans qu'il est professionnel et c'est l'une des seules courses qu'il n'a jamais faite. Il en a parlé avec ses directeurs sportifs, avec Patrick Lefevere. Tout le monde est assez d'accord : cette épreuve correspond à son profil de chasseur d'étapes. C'est aussi une année importante pour lui parce que c'est sa dernière année de contrat ».

« Julian voulait encore courir comme il en a envie »