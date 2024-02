Après la bombe Pogba, Didier Deschamps sort du silence

Axel Cornic

Accusé d’avoir assumé des substances dopantes, Paul Pogba a été condamné à quatre années de suspension par le Tribunal national antidopage italien. Une sanction qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures et qui a fait réagir Didier Deschamps, qui a notamment remporté la Coupe du monde 2018 avec le milieu de terrain de la Juventus.

Grande star du football français, Paul Pogba traverse un véritable calvaire depuis deux ans, sur comme en dehors du terrain. Pour ne rien arranger, il a été touché par une affaire de dopage et ce jeudi 29 février, le TNA italien a annoncé sa suspension de toute compétition footballistique pour une durée de quatre ans.

« Je n’imagine pas un seul instant que Paul ait eu l’intention, la volonté de se doper »

Sélectionneur de Pogba en équipe de France, Didier Deschamps était forcément touché par cette nouvelle. « Je n’imagine pas un seul instant que Paul ait eu l’intention, la volonté de se doper. Pour bien le connaître, je sais que ce n’est pas du tout dans son état d’esprit. Maintenant, il y a les faits et ce que révèlent les deux prélèvements effectués. La présence de l’hormone illicite est incontestable » a expliqué le sélectionneur des Bleus , d’après L’Equipe .

« Sa situation m’attriste et j’espère de tout cœur qu’elle pourra s’arranger »