Équipe de France : Deschamps reçoit une candidature inattendue

Alors que l'Euro 2024 approche, Didier Deschamps a appris une terrible nouvelle. Victime d'une rupture des ligaments croisés et opéré très récemment, Boubacar Kamara va très certainement manquer la compétition. Le sélectionneur de l'équipe de France va donc devoir trouver quelqu'un pour le remplacer. Dans cette optique, Baptiste Santamaria a tenu à interpeller le patron des Bleus.

À l’approche de l’Euro 2024, Didier Deschamps va avoir des choix à faire. Si certains ont déjà une place assurée en équipe de France, comme Kylian Mbappé, d’autres ne sont pas certains d’être appelés pour la compétition. Le sélectionneur des Bleus va notamment devoir faire l’impasse sur Boubacar Kamara.

Kamara out, qui Deschamps va appeler pour l'Euro ?

Victime d’une rupture des ligaments croisés, le milieu défensif d’Aston Villa vient tout juste d’être opéré. Le retour de l’ancien de l’OM est prévu pour septembre. Le joueur de 24 ans va donc manquer l’Euro et forcer Didier Deschamps à se tourner vers une autre option. Dans cette optique, Baptiste Santamaria a lancé un appel du pied au sélectionneur de l’équipe de France.

«Tout joueur français a envie de porter ce maillot»