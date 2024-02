Euro 2024 : À «100%», il attend l’appel de Deschamps !

Thomas Bourseau

En quittant l’OL où il a tout appris pour Chelsea l’année dernière, Malo Gusto (20 ans) l’a fait pour vivre un rêve d’enfant chez les Blues, mais également pour se montrer aux yeux de l’Europe et de Didier Deschamps pour l’équipe de France avec comme premier objectif : l’Euro en Allemagne cet été.

Malo Gusto est officiellement un joueur de Chelsea depuis le mercato hivernal de 2023. Néanmoins, le latéral droit de 20 ans formé à l’OL avait été renvoyé en prêt au sein de son club formateur pour le restant de la saison dernière. Régulièrement appelé chez les Espoirs et notamment par Thierry Henry, Gusto a fêté sa première sélection avec l’équipe de France à l’automne dernier face aux Pays-Bas (2-1).

«C'est un objectif pour moi»

Et maintenant, à l’approche du coup d’envoi de l’Euro en Allemagne le 14 juin prochain, Malo Gusto a révélé à The Athletic être prêt à vivre sa première compétition avec l’équipe de France A. « C'est un objectif pour moi. J'ai cette idée en tête mais, pour l'instant, je dois me concentrer sur Chelsea, sur chaque match, à commencer par celui de ce week-end. Et après, nous verrons ce qui se passera. Mais c'est un objectif pour moi, c'est sûr, à 100 % ».

«C'est peut-être pour cela que je suis ici aujourd’hui»