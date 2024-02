Après l'OL, Taylor Swift pose problème au Real Madrid

Thibault Morlain

La fin de saison est encore loin dans les différents championnats. Il n'empêche qu'on commence déjà à y penser à cause de certains problèmes. Et voilà qu'un pépin se nommerait... Taylor Swift. D'ici quelques semaines, la célèbre chanteuse américaine fera sa tournée en Europe. Et alors que cela pourrait impacter l'OL, voilà que le Real Madrid se retrouve au centre des histoires.

Sur une bonne série, l'OL est remonté au classement, étant 11ème à l'aube de la 23ème journée de Ligue 1. Il y a quelques semaines encore, les Gones étaient dans la zone rouge et on se demandait d'ailleurs où ils pourraient jouer un hypothétique barrage. En effet, en raison d'un concert de Taylor Swift dans le stade de l'OL à la date de ce barrage, ça a suscité de nombreuses questions...

Avancer le dernier match du Real Madrid pour Taylor Swift

Et voilà que désormais Taylor Swift fait parler d'elle au Real Madrid. En effet, selon les informations de The Athletic , le club merengue aurait demandé à la ligue espagnole d'avancer son dernier match de championnat, face au Betis Séville, qui doit se dérouler le 26 mai, à cause de la petite-amie de Travis Kelce, star de la NFL. La raison ? Avoir plus de temps pour préparer le Bernabeu au concert de Taylor Swift.

Une demande qui va poser problème ?

Mais voilà que cette demande risque de poser problème. En effet, si le match du Real Madrid venait à être avancé, cela pourrait nuire à l'équité du championnat puisque les Merengue et le Betis pourraient avoir des choses à jouer. Le Real Madrid est bien évidemment en course pour le titre tandis que les Andalous se battent pour une place européenne.