Real Madrid : Un grand défi est lâché pour cette star de Deschamps

Benjamin Labrousse

En 2022, le Real Madrid n’avait pas hésité à débourser 80M€ pour recruter Aurélien Tchouaméni en provenance de l’AS Monaco. Désormais âgé de 24 ans, le milieu de terrain prend de l’ampleur à la fois en club mais aussi avec l’équipe de France. Pour Ivan Helguera, Tchouaméni possède toutefois une marge de progression importante.

Ces dernières semaines, l’actualité du Real Madrid a été marquée par la décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG. Sauf retournement de situation, l’attaquant parisien devrait s’engager en faveur du club madrilène, et deviendrait par ailleurs le quatrième français à évoluer au sein de l’effectif du Real Madrid après Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, et Aurélien Tchouaméni.

PSG - Real Madrid : Mbappé a fixé une deadline pour son transfert https://t.co/ucnOtRWbm3 pic.twitter.com/m0auNPoVbM — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Aurélien Tchouaméni monte en puissance

Formé à Bordeaux, Aurélien Tchouaméni fait également parler de lui en Espagne. Et pour cause, après une première saison d’adaptation, le milieu de terrain de 24 ans s’impose progressivement comme un cadre de la formation de Carlo Ancelotti. De bon augure pour Didier Deschamps, qui a fait de l’ancien Bordelais une pierre angulaire de son entrejeu. Lors d’un entretien accordé à AS , Ivan Helguera s’est d’ailleurs exprimé à propos de Tchouaméni.

« Il peut faire plus offensivement »