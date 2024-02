«Rien à voir avec Neymar»... Le Real Madrid prévenu pour les fêtes de Mbappé

Thibault Morlain

Au PSG, Neymar a longtemps été pointé du doigt pour sa vie nocturne. Cela avait même valu une punchline de Kylian Mbappé. Mais voilà que la star du PSG ne serait également pas en reste en ce qui concerne les soirées. En effet, Daniel Riolo avait balancé sur Mbappé à ce propos et voilà qu'il a d'ailleurs tenu à prévenir les Espagnols alors que le joueur du PSG se rapproche du Real Madrid.

Ayant annoncé son départ du PSG, Kylian Mbappé se rapproche donc d'un départ vers le Real Madrid. Rêvant depuis son plus jeune âge de jouer pour la Casa Blanca, il pourrait enfin réaliser son rêve. Si Mbappé va arriver au Real Madrid avec la réputation d'un des plus grands joueurs du monde, celle d'être un gros fêtard le précède également de l'autre côté des Pyrénées...



« C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment »

Kylian Mbappé est-il un gros fêtard ? Dernièrement, Daniel Riolo avait tenu des propos qui avaient fait énormément parler sur l'attaquant du PSG. « Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment. C’est plus que problématique. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu'il est en train de se faire à Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui vont lui tomber sur la gueule. Attention à ce qu'il peut devenir ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne cette voie-là. C'est bizarre ce qu'il est en train de devenir. Bizarre ! », avait-il lâché au micro de RMC .

« C'est un jeune garçon et il aime la fête »