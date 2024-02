Surprise pour le futur patron de Mbappé au Real Madrid ?

Thibault Morlain

Aujourd'hui au PSG, Kylian Mbappé pourrait filer au Real Madrid dans les mois à venir. Enfin, Florentino Pérez pourrait réaliser son rêve de recruter l'international français. L'actuel président des Merengue pourrait ainsi frapper un grand coup... avant de prochainement céder sa place ? Rafael Nadal ne dirait en tout cas pas non pour diriger le Real Madrid.

Au-delà d'être un immense joueur de tennis, Rafael Nadal est également un très grand fan de football et du Real Madrid. Régulièrement, on peut d'ailleurs voir l'Espagnol dans les tribunes du Bernabeu, aux côtés de Florentino Pérez. Et voilà que dans les années à venir, Nadal pourrait même être à la place du patron du Real Madrid.

Nadal président du Real Madrid ?

Interrogé par La Sexta , Rafael Nadal a dit oui à la possibilité d'être le président du Real Madrid à l'avenir. Le possible successeur de Florentino Pérez a ainsi confié : « Evidemment que j'aimerais être président du Real Madrid si la vie m'en donne la possibilité quand notre actuel président prendra une autre direction dans sa vie ».

