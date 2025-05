PSG : C’est imminent, l’annonce officielle tant attendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG cherche à devenir propriétaire de son stade, deux sites sont désormais encore en course. L'un des deux est connu à savoir Poissy, mais pour le second, il faudra encore se montrer patient, mais plus pour très longtemps. Président de la région Île-de-France, Valérie Pécresse révèle en effet que la short-list «sera dévoilée assez vite» par le PSG.

Depuis plusieurs mois, l'idée de quitter le Parc des Princes fait son chemin, au point que cela semble désormais inévitable. Le PSG explore effectif différentes options pour la construction de son nouveau stade et après de très longues recherches, le club de la capitale semble avoir réduit ses options à deux sites.

Le PSG va annoncer la short-list pour son stade C'est en tout cas ce qu'a révélé Valérie Pécresse. Invitée de France Info, la présidente de la région Île-de-France assure qu'aujourd'hui, « il y a deux sites qui je crois sont les plus adéquats pour recevoir le PSG ». Elle précise d'ailleurs que la short-list sera officiellement « dévoilée assez vite ».