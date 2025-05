Real Madrid : Surprise, Mbappé va négocier son départ ?

Alors que l'équipe de France va affronter l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations le 5 juin, Didier Deschamps va récupérer ses joueurs le 2. Toutefois, le sélectionneur des Bleus aimerait rassembler ses protégés trois jours plus tôt, et ce, pour préparer au mieux le grand rendez-vous contre la Roja de Lamine Yamal. Retenu par le Real, Kylian Mbappé va devoir négocier avec sa direction pour quitter Madrid en avance.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Didier Deschamps a avoué qu'il voulait récupérer ses joueurs quelques jours plus tôt pour préparer au mieux la demi-finale de la Ligue des Nations , programmée le jeudi 5 juin. D'après L'Equipe, le sélectionneur de l'équipe de France souhaiterait avoir ses joueurs à disposition dès le vendredi 30 mai, alors que la date officielle fixée par la FIFA est le lundi 2 juin. Toutefois, plusieurs clubs refuseraient de faire ce geste pour les Bleus .

Mbappé doit négocier son départ anticipé

Comme précisé par L'Equipe, le Real Madrid et Chelsea font partie des clubs qui bloquent leurs joueurs jusqu'au 2 juin. En effet, le club merengue aurait demandé à Kylian Mbappé et à Aurélien Tchouameni de profiter de leurs congés jusqu'au bout. De leur côté, les Blues préféreraient garder Malo Gusto, sachant qu'ils ont une finale de Ligue Europa Conférence à jouer le 28 mai. Par conséquent, les protégés de Didier Deschamps vont devoir négocier un départ prématuré avec leurs directions, en insistant sur la possibilité de se reposer à Clairefontaine. Reste à savoir si le sélectionneur tricolore obtiendra finalement gain de cause.